التلفزيون الإيراني: مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية الـ 180 التي تحطمت بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في ​طهران​.

وذكر التلفزيون الإيراني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق شب في الطائرة بعد سقوطها مباشرة ما يقلل من فرصة نجاة أحد الركاب.

وقال المتحدث باسم ​هيئة الطيران المدني​ الإيرانية، رضا جعفر زادة، للتلفزيون الحكومي إن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من ​المطار​ حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية وكانت متجهة إلى كييف.

وأعلنت وكالة "فارس" الإيرانية، صباج اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران وعلى متنها 180 شخصا.