المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني: رد الفعل الأمريكي يعكس ارتباكا لدى إدارة واشنطن

صرح المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني العميد رمضان شريف، اليوم الأربعاء، رد الفعل الأمريكي حتى الساعة يعكس ارتباكاً لدى إدارة واشنطن.

وأكد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع.

وقال ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر"، "حتى الآن، كل شيء على ما يرام! لدينا أقوى القوات العسكرية وتجهيزها جيد في أي مكان في العالم، وسأدلي ببيان صباح الغد".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير / كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.