باقري: عملية فجر اليوم تمثل جانبا من القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية

وأضاف اللواء محمد باقري: حان الوقت كي تتخذ واشنطن أسلوبا آخرا في التعامل مع طهران، وحان الوقت لساسة الولايات المتحدة الأشرار لسحب قواتهم الإرهابية في أسرع وقت ممكن من المنطقة.

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أنه: أي شر تطلقه أمريكا ضدنا ستلقى ردا مزلزلا وحاسما من قبلنا.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، إن إيران شنت هجوما على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وأضاف البيان، أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير / كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.