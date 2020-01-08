الحرس الثوري الإيراني يكشف عدد قتلى والجرحى لدى الجيش الأمريكي بعد هجومه الأخير

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، ان هجماته على القواعد الأمريكية أسفر بحسب مصادره إلى وقوع 80 قتيلا على الأقل ونحو 200 جريحا في صفوف الجيش الأمريكي.