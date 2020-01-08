التلفزيون الإيراني: إصابة طائرات مسيرة وطائرات مروحية ومعدات حربية أمريكية بأضرار جسيمة

نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر في الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، أنه تم إصابة طائرات مسيرة وطائرات مروحية ومعدات حربية أمريكية بأضرار جسيمة في قاعدة عين الأسد.

وأضاف التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر في الحرس الثوري: "أكثر من 104 هدف في المنطقة لأمريكا وحلفائها تم تحديدها وهي تحت الرصد".

كما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الجيش الإيراني جدد المطالبة بسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.

ثم قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في بيان "الآن وقد أدركوا قوتنا حان الوقت لكي تسحب الولايات المتحدة قواتها من الشرق الأوسط".

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، إن إيران شنت هجوما على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وأضاف البيان، أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.