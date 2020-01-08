الرئيس الأوكراني يعلق رحلته إلى عمان بسبب الطائرة المنكوبة

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس علق رحلته إلى سلطنة عُمان وعاد بشكل طارئ إلى كييف بعد ورود أنباء عن تحطم طائرة أوكرانية في مطار طهران.

وجاء في بيان مكتب الرئيس، "علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رحلته إلى عمان بشكل عاجل بسبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وهو عائد إلى كييف".

وسقطت الطائرة الأوكرانية بوينغ 737 بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وكشف رئيس الإدارة، بير حسين كوليوند، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم ونقوم بنقلها الآن إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي".

وتابع أن "سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك إي احتمال لوجود سبب غير ذلك".

ولفت إلى أن "معظم ركاب الطائرة من الإيرانيين وهناك 9 من طاقم الطائرة كانوا على متنها".

وكان المتحدث بسم منظمة الطيران الإيرانية رضا جعفر زادة قد أكد لوكالة سبوتنيك سقوط طائرة أوكرانية على متنها 167 راكب كانت متجهة من مطار الإمام الخوميني الدولي إلى مطار كييف.