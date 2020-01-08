بيان بريطاني حول الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية في العراق

أصدرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، بيانا حول الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية في العراق، فجر اليوم.

وندد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بالهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران على قاعدتين عسكريتين ووصفها بالخطوة "المتهورة والخطيرة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق ، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.