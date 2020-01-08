وكالة: 147 إيرانيا و32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كان على متنها 147 إيرانيا و32 أجنبيا.

وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

147 #Iranians and 32 foreigners were killed after the Boeing 737 operated by #Ukraine International Airlines (UIA) — which was bound for Kiev — went down early Wednesday in the vicinity of Parand, southwest of #Tehran pic.twitter.com/0f4x4AYxtT — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 8, 2020

​وأعلنت إيران أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم ونقوم بنقلها الآن إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي.

كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك إي احتمال لوجود سبب غير ذلك.

وأعلنت أوكرانيا أن حادث سقوط طائرة شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، بالقرب من مطار الخميني، في طهران، ليس ناتجا عن عمل إرهابي.

وقالت السفارة الأوكرانية، في بيان لها، إن "حادث سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران هو بالتأكيد ليس ناتجا عن عمل إرهابي".