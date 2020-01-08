أوكرانيا ترسل خبراء للمساعدة بالتحقيق في أسباب تحطم الطائرة فوق طهران

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، الكيسى غونتشاروك، اليوم الأربعاء، أن كييف سترسل خبراء للمساعدة في عملية البحث وللتحقيق في أسباب تحطم الطائرة المتجهة من طهران إلى كييف.

وغرد غونتشاروك عبر "تويتر" قائلاً: "نحن نعد فريقا للقيام برحلة عمل [إلى إيران] للمساعدة في عملية البحث وللتحقق من أسباب الكارثة".

1/2 Щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.



Ми готуємо до відрядження групу для допомоги в пошуковій операції та для розслідування причин катастрофи.



Триває уточнення інформації щодо 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, які за попередніми даними перебували на борту. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) January 8, 2020

وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت إيران أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم وتقوم إيران بنقلها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي.

كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك إي احتمال لوجود سبب غير ذلك، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة من الإيرانيين وهناك 9 من الطاقم كانوا على متنها.