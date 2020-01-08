زيلينسكي يدعو للامتناع عن التكهنات بشأن تحطم الطائرة في إيران وانتظار تصريحات رسمية

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنه يتابع شخصياً جميع الأحداث المتعلقة بتحطم الطائرة في إيران، طالباً الامتناع عن التكهنات.

وغرد زيلينسكي عبر "تويتر" قائلاً: "متوجه إلى كييف، أتابع كل الأحداث بشكل شخصي. أطلب من الجميع الامتناع عن التكهنات، وإبداء معلومات غير دقيقة بشأن الكارثة قبل التصريحات الرسمية".

وأشار إلى أن الطائرة التي ستنقل جثث القتلى في الحادث جاهزة للتوجه إلى طهران، وتنتظر تأكيد الجانب الإيراني.

وأشار زيلينسكي إلى أن "وزارة الخارجية تحضر قائمة بأسماء الركاب، وسيتم نشرها قريباً. ونتأكد من الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة لكي لا يكون هناك خلافات. سفير وقنصل أوكرانيا لدى إيران، متواجدان في مطار "الإمام الخوميني "".

وكان المتحدث باسم منظمة الطيران الإيرانية رضا جعفر زادة قد أكد لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، سقوط طائرة أوكرانية على متنها 167 راكب كانت متجهة من مطار الإمام الخميني الدولي إلى مطار كييف.

وكشف أن "الطائرة الأوكرانية بوينغ 737 سقطت بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران".

وبحسب إدارة الطوارئ الإيرانية، لقي جميع ركاب طائرة الخطوط الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخوميني بطهران إلى كييف حتفهم.