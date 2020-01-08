إعلام: فرق الطوارئ الإيرانية عثرت على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران وكانت متجهة إلى كييف.

وذكرت وكالة إسنا الإيرانية أن "فرق الطوارئ عثرت على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة".

وأوضحت الوكالة أنه تم نقل جثث ضحايا تحطم الطائرة إلى الطب الشرعي.

وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت إيران أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم وتقوم إيران بنقلها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي.

كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك إي احتمال لوجود سبب غير ذلك، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة من الإيرانيين وهناك 9 من الطاقم كانوا على متنها.