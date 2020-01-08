وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة

يتوجه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، غدا الخميس، إلى العراق لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة مع المسؤولين العراقيين.

أنطاكيا- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه "في سياق جهودنا الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر المتصاعد في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة، يقوم وزير الخارجية جاويش أوغلو بزيارة للعراق في 9 كانون الثاني/ يناير 2020".

وأوضحت أنه "من المخطط أن يبحث جاويش أوغلو خلال زيارته إلى بغداد المستجدات في المنطقة والمواضيع الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي صباح اليوم الأربعاء تعرض مواقع عسكرية في البلاد للقصف بـ 22 صاروخا منها 17 على قاعدة "عين الأسد" الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.

وقال البيان المنشور على الحساب الرسمي "خلية الإعلام الأمني العراقي"، على "فيسبوك": "سقط 17 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت، و5 صواريخ على مدينة أربيل".

وأكدت خلية الإعلام الأمنى العراقي، عدم سقوط قتلى في صفوف القوات العسكرية العراقية نتيجة الضربات الصاروخية التي استهدفت مقرات التحالف الدولي ليلا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

ومن جانبه أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، صباح اليوم الأربعاء على أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.