الصين تطالب بإصدار تأشيرة دخول لظريف إلى أمريكا

طالبت الخارجية الصينية بإصدار تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن التي ستعقد على خلفية اغتيال قاسم سليماني.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية، كونغ شوانغ، في تصريح له أمس الثلاثاء، على ضرورة أن تكون أمريكا على قدر المسؤولية إزاء تعهداتها الدولية،معتبرا أنّ المسؤولية تقع على واشنطن بصفتها الدولة المستضيفة لاجتماعات الأمم المتحدة ممثلة بمنظمتها.

وأضاف المسؤول الصيني أن على أمريكا توفير الظروف المناسبة لممثلي الدول الأخرى لحضور الاجتماعات وتمثيل بلدانهم، وإصدار تأشيرات الدخول من أجل المشاركة في هذه الاجتماعات.

وحول مصادقة البرلمان الإيراني على مشروع قرار حول إطلاق صفة "الإرهابي" على الجيش الأمريكي أكد شوانغ على أنّ بكين تدعو جميع الأطراف الالتزام بأهداف وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والضّوابط الدّولية قائلا "إن بكين قلقة جدا إزاء الوضع الراهن والتطورات في منطقة الشرق الاوسط" بحسب وكالة "ارنا".

وتشهد المنطقة توترا خطيرا على خلفية إطلاق إيران، صباح اليوم، صواريخ بالستية على قاعدتين أمريكيتين في العراق، كرد على اغتيال أمريكا قاسم سليماني قبل أيام في غارة جوية.

وكانت واشنطن قررت، عدم إصدار تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي على خلفية اغتيال قاسم سليماني.