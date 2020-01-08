وزير الدفاع الإيراني يعلن موعد الضربة التالية على المصالح الأمريكية في المنطقة

القاهرة - سبوتنيك . وأكد حاتمي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "الضربة التالية تتوقف على رد واشنطن على الضربة الأولى"، قائلا: "استخدمنا صواريخ قصيرة المدى... آمل أن يكون هذا درسا لا ينسى لأمريكا".

ومضى يقول "رد إيران على أي انتقام أمريكي سيكون متناسبا مع ما ستفعله أمريكا" مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب "حول الإدارة الأمريكية إلى حكومة إرهابية".

وحول ما إذا كانت هذه الضربة ستكون الأخيرة، قال حاتمي "خطواتنا القادمة ستكون متناسبة مع سلوك الولايات المتحدة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.