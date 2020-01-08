ظريف يكشف تفاصيل رسالة إيرانية إلى أمريكا فور تنفيذ الهجوم

قال وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظریف، إن إيران وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فور تنفيذ هجوم الحرس الثوري على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق.

وقال ظریف، الیوم الأربعاء، "إننا وجهنا رسالة إلی أمریكا عبر راعي مصالحها فور تنفیذ العملیة، وضربنا نفس القاعدة التي استهدفت الجنرال الفریق قاسم سلیماني"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية "إسنا".

وأضاف أنه "إذا امتزجت الحماقة بالغرور فتسفر عن نتیجة خطیرة. الرئیس الأمریکي، دونالد ترامب یحیطه أشخاص هكذا، والنتیجة هي القیام بهذه التحرکات الخاطئة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن "أمریكا سطرت نهایة تواجدها في المنطقة، وهي تمضي أیامها الأخیرة بها ولن یكون لها مستقبل في المنطقة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.