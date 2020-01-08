أوكرانيا تعلن جنسيات ضحايا طائرتها المنكوبة في إيران

أعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن تواجد 11 من مواطني أوكرانيا، من بينهم اثنان من الركاب وتسعة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

كييف - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتتب الصحفي للمجلس على "تويتر": "وفقا للمعلومات الأولية، تواجد على متن طائرة بوينغ 737 رحلة رقم بي أس 752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، والتي تحطمت بعد مغادرتها مطار الخوميني في طهران، اثنان من مواطني أوكرانيا وتسعة من أفراد الطاقم - أيضًا مواطنين من أوكرانيا".

وأعلن البيان، عن مصرع 82 إيرانيًا، و63 كندياً، 11 أوكرانياً، 10 السويد، 4 أفغانستان، و3 لكل من ألمانيا وبريطانيا في حادث تحطم الطائرة.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا وطاقم من تسعة أفراد، وذكر أن 32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة.

وأعلن التلفزيون أن الحادث كان نتيجة أعطال فنية غير محددة، فيما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني، إنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.

ويشير موقع فلايت رادار24 لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف وأنها من طراز بوينج 737-800 إن. جي وعمرها ثلاثة أعوام فقط.

وقالت شركة الطيران المالكة للطائرة "تمت أحدث صيانة للطائرة في السادس من يناير 2020". وقال متحدث باسم بوينجغ إن الشركة تجمع المزيد من المعلومات.