شركات عالمية تتجنب المجال الجوي الإيراني بعد الهجمات الصاروخية

أعلنت شركات نقل جوي عالمية تعديل مسارها الجوي وتجنب العبور فوق الأراضي الإيرانية، على خلفية الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، صباح اليوم، كرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل أيام.

وبدأت عدد من الشركات العالمية تحويل مسار رحلاتها الجوية، صباح اليوم، لتجنب المرور عبر الأجواء الإيرانية، خصوصا بعد خبر سقوط طائرة أوكرانية على الأراضي الإيرانية بعد ساعات من استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ البالستية.

الخطوط الجوية السنغافورية

ذكرت الخطوط الجوية السنغافورية (SINGF) في بيان لها، صباح اليوم الأربعاء، أن رحلاتها من وإلى أوروبا قد تم تحويلها من المجال الجوي الإيراني، مضيفة أنها "تراقب الوضع عن كثب وسنجري التعديلات المناسبة على طرقنا إذا لزم الأمر".

Breaking: Singapore Airlines ban all flights from Iran’s airspace until further notice. #aviation pic.twitter.com/cZGAyiU5z5 — Alex Macheras (@AlexInAir) January 8, 2020

شركة "إيفا" التايوانية

صرحت شركة النقل الجوي التايوانية "EVA Air" أنّ الرحلات الجوية التي تنفذها شركتها إلى أوروبا، بدأت تجنب الطيران فوق إيران في وقت مبكر من صباح الأربعاء بتوقيت تايوان لضمان السلامة العامة للركاب والطائرات.

Following #IranAttacks and President Donald Trump's promise of reprisals, Air France, Malaysia Airlines, EVA Air and others have started avoiding Iran and (or) Iraqi airpaces pic.twitter.com/iY2RyvQMIX — #TotalGossips (@total_gossips) January 8, 2020

الخطوط الجوية الماليزية

وقالت الخطوط الجوية الماليزية "Malaysia Airlines" صباح اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنه وبسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة في الشرق الأوسط "ستتجنب المجال الجوي لمناطق الصراع في إيران".

Malaysia Airlines confirms it will avoid flying over Iran's airspace. The national carrier however says it does not fly over Iraq's airspace for its flights to and from London, Jeddah and Medina. This is after Iran launched missiles into 2 military bases housing US forces in Iraq pic.twitter.com/jai2heR7XZ — BFM News (@NewsBFM) January 8, 2020

الولايات المتحدة تمنع طائراتها من عبور المنطقة

ومن جهة أخرى أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إشعارا يقيّد الطائرات الأمريكية المدنية وغير العسكرية "من العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج وخليج عُمان".

وأعلنت عدد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، كالخطوط الجوية الأمريكية (AAL) وشركة "دلتا" (DAL)أنها لن تطير فوق إيران في الوقت الحالي، وقامت شركة "المتحدة" (UAL) بتعديل رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني في يونيو/حزيران الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار في مضيق هرمز، بحسب "سي إن إن".

وتحطمت صابح اليوم طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وقتل 176 راكبا بالإضافة لأفراد الطاقم، وأعلنت أوكرانيا أن الحادث ليس ناجما عن عمل إرهابي، بل خطأ فني أصاب الطائرة.

وتشهد المنطقة توترا على خلفية إطلاق إيران عشرات الصواريخ البالستية صباح اليوم على قواعد أمريكية في العراق كرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية بجانب مطار بغداد الدولي.