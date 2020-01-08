ماذا تعني زيارة بوتين إلى تركيا الآن؟

قالت ثريا الفرا، أستاذة العلوم السياسية، إن "زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا هي رسالة إلى أوروبا وأمريكا بأن روسيا موجودة كما تخطط وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط كيفما تريد".

وأوضحت الفرا، في سياق حديثها لبرنامج "عالم سبوتنيك"، أن "روسيا استطاعت إيصال الغاز إلى أوروبا دون مزيد من النزاع رغم العقوبات المفروضة عليها.. كما أن أنقرة وموسكو تتقاربان في المصالح الكبرى خاصة بعدما رأينا من توتر في منطقة الخليج".

وتابعت الفرا أن "هناك تواصل بين موسكو وأنقرة بشأن الملف الليبي على مستوى القادة، وستتم مناقشة القضية من منطلق أن التدخل التركي العسكري في هذه الآونة سيزيد من استثارة الأزمة، حيث ترى موسكو دائما أن الحل ليبي - ليبي رافضة التدخلات الخارجية".

ويستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتدشين خط أنابيب غاز جديد ومناقشة النزاع في كل من ليبيا وسوريا.

ووصل بوتين إلى تركيا بعد زيارة مفاجئة إلى سوريا، ويفتتح الزعيم الروسي خط توركستريم، الذي ينقل الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا عبر البحر الأسود، ويسمح خطا أنابيب توركستريم ونوردستريم اللذان يمران تحت بحر البلطيق لروسيا بزيادة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا.

وتعكس مراسم التدشين التحسن الكبير في العلاقات بين روسيا وتركيا إلا أن الدولتين تسعيان إلى الاتفاق حول الأزمة الليبية بعد أن أرسلت تركيا طلائع جنودها للمساعدة في الدفاع عن حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، والتي تواجه هجوما من قوات الجيش الليبي.