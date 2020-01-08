الدفاع الفنلندية: تلقينا تحذيرا مسبقا بالهجوم الصاروخي الإيراني

وبحسب البيان فإن القوان الفنلندية المتواجدة في قاعدة أربيل قد تلقت تحذيرا مسبقا بوقوع الهجوم الصاروخي، وأن القوات اتجهت إلى الملاجىء ولم يصب أي جندي بأذى.

وبحسب موقع "واتمج" فإنه لم يبلغ عن وجود أي خسائر بين القوات الفنلندية أو القوات البريطانية المتواجدة في القواعد، فيما لم يصدر أي بيان عن الخسائر التي لحقت بالقوات الأمريكية في القواعد التي تم استهدافها صباح اليوم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.