انتهاء المباحثات بين بوتين وأردوغان في إسطنبول

انتهت المباحثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، حيث استمرت أكثر من ساعة ونصف.

ويشار إلى أن الاجتماع بين القادة بدأ حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، وانتهى بعد الساعة 15:00 بقليل، حيث كانت المفاوضات مغلقة.

والجدير بالذكر أن الرئيسين يعتزمان مناقشة قضايا التعاون الثنائي، وكذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا، وتدهور العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.

ووصل بوتين إلى إسطنبول قادما من العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مع نظيره السوري بشار الأسد مباحثات في مركز تجمع القوات الروسية في دمشق، وطاف في شوارع المدينة وزار المسجد الأموي والكاتدرائية المريمية.