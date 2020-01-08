"الناتو" يدين هجمات إيران الصاروخية ضد القوات الأمريكية في العراق

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد تضم قوات أمريكية في العراق، داعيا إيران إلى الامتناع عن القيام بالمزيد من العنف.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء "أدين الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وأدعو إيران إلى الامتناع عن القيام بمزيد من العنف".

وأضاف ستولتنبرغ "الدول الحلفاء في مناقشات مستمرة حول تطور الأوضاع، وسنبقى ملتزمين بمهمتنا التدريبية في العراق".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

ومن جانبه أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، صباح اليوم الأربعاء على أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.

ووصف المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـ"الناجح"، مؤكدا أن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".

بينما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "الأمر يعود الآن للولايات المتّحدة أن توقف التصعيد"، وأكد ظريف، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حسبما نقل التلفزيون الرسمي: "أمريكا ستتلقى ضربات أكثر إيلاما إذا لجأت إلى التصعيد، والأمر يعود لها أن توقف التصعيد معنا وأن تعود لرشدها"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".