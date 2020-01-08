أردوغان: روسيا وتركيا ستعملان على تنفيذ مشاريع جديدة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، خلال مراسم تدشين "التيار التركي"، أن روسيا وتركيا ستعملان على تنفيذ مشاريع جديدة، وستظل موسكو المورد الرئيسي للغاز لأنقرة.

وقال أردوغان "طلب تركيا على الغاز يتزايد. روسيا هي المورد الرئيسي لنا، تلقينا 400 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا. تعاوننا في مجال الطاقة ناجح للغاية. سوف نستمر في تنفيذ مشاريع جديدة مع روسيا".

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 30 كانون الثاني/نوفمبر 2019، أن إطلاق مشروع أنابيب الغاز "التيار التركي" سيبدأ في كانون الثاني/يناير 2020.

ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" يتضمن بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. وخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.