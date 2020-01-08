الإمارات تدعو إلى الحوار العقلاني لحل الخلافات في المنطقة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، ولفتت إلى أهمية عدم التصعيد، واعتماد السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني للحل الأمثل.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن "التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، وكذلك الزائرين لها".

وزارة الخارجية والتعاون الدولي تؤكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها، كما أن كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.#وام pic.twitter.com/E1WClHKe1i — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 8, 2020

كما أكدت الوزارة أن كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.

تأتي هذه التطورات، عقب استهداف إيران قاعدتين أمريكيتين في العراق؛ ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة الماضية.

#الإمارات تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل.#وام pic.twitter.com/fLsQPTMOpr — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 8, 2020

وشن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق، فيما أعلنت وكالة الدفاع الأمريكية، أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق.