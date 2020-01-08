أردوغان: تركيا لا تريد حربا في المنطقة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وصلت إلى مستوى خطير، وأنقرة لا تريد تحويل المنطقة إلى ساحة حرب.

إسطنبول- سبوتنيك وذكر أردوغان، خلال مراسم تدشين مشروع "التيار التركي" للغاز المسال في إسطنبول: "في الآونة الأخيرة، نحن نمر بوقت عصيب. وصلت العلاقات الأمريكية الإيرانية إلى مستوى يثير قلقنا بشدة. لا نريد أن تصبح منطقتنا ساحة حرب".

وأشار إلى أن أنقرة تقوم "بحركة دبلوماسية كثيفة لتخفيف التوتر في المنطقة وإحلال السلام فيها".

وأضاف "سنواصل المفاوضات مع جميع الأطراف، ولن نسمح لمنطقتنا أن تغرق بالدماء. في هذه العملية، سنكون في حوار مستمر مع روسيا ومع الرئيس بوتين".

ودشن الرئيسان الروسي والتركي، اليوم الأربعاء، رسميا خط أنابيب الغاز "التيار التركي" من العاصمة إسطنبول.

وشارك القادة في حفل تدشين خط أنابيب الغاز، والذي عقد في اسطنبول، حيث حضر الحفل رئيس صربيا ألكساندر فوتشيتش، ورئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس"، قاسم سليماني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

ومن جانبه، أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، صباح اليوم الأربعاء، على أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.

ووصف المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـ"الناجح"، مؤكدا أن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".

بينما قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الأمر يعود الآن للولايات المتّحدة أن توقف التصعيد"، وأكد ظريف، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حسبما نقل التلفزيون الرسمي: "أمريكا ستتلقى ضربات أكثر إيلاما إذا لجأت إلى التصعيد، والأمر يعود لها أن توقف التصعيد معنا وأن تعود لرشدها"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".