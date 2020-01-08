لافروف: بوتين وأردوغان بحثا الوضع في الخليج بعد اغتيال سليماني

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا الوضع في الخليج كنتيجة للخطوات الأمريكية لا سيما اغتيال الجنرال سليماني.

وأضاف لافروف أن "بوتين وأردوغان شددا على حل جميع المشكلات في الخليج فقط بالطرق السلمية القائمة على القانون الدولي".

انتهت المباحثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، حيث استمرت أكثر من ساعة ونصف.

ويشار إلى أن الاجتماع بين القادة بدأ حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، وانتهى بعد الساعة 15:00 بقليل، حيث كانت المفاوضات مغلقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، في بيان صادر عن "البنتاغون"، إن "إيران أطلقت أكثر من ١٢ صاروخا من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق على الأقل".

وأكد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس دونالد ترامب، أطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع.

وبدوره، قال ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر"، " كل شيء على ما يرام! إطلاق صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. نقيم الآن الخسائر والأضرار التي حدثت".

وتابع، "حتى الآن، كل شيء على ما يرام! لدينا أقوى القوات العسكرية وتجهيزها جيد في أي مكان في العالم، وسأدلي ببيان صباح الغد".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.