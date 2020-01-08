إغلاق السفارة اليابانية في العراق

أغلقت اليابان سفارتها في العراق، مؤقتًا، ودعت المواطنين اليابانيين إلى المغادرة، بعد الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الإيرانية.

طوكيو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليابانية "بسبب التوتر المتزايد في المنطقة واحتمال حدوث حالة غير متوقعة في المستقبل القريب، حثت السفارة اليابانية في العراق مواطنيها في هذا البلد على المغادرة، في أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان أن اليابان ستساعد في إجلاء المواطنين من خلال القنصلية في أربيل".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق "القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني، وآخرين. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، استهدفت إيران قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية وقاعدة أخرى في أربيل بصواريخ باليستية، ردا على اغتيال سليماني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم أوقع 80 قتيلا ومئتي مصاب.