فرنسا تدين الهجمات الإيرانية ضد قواعد التحالف في العراق

دانت فرنسا، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران، في وقت متأخر من الليل، ضد قواعد عسكرية للتحالف الدولي في العراق، كما دعت إلى خفض التصعيد ووقف حلقة العنف.

باريس - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان اليوم الأربعاء، "فرنسا تدين الاعتداءات التي نفذتها إيران خلال الليل في العراق ضد قواعد للتحالف الدولي"، مضيفا ""فرنسا تؤكد على تضامنها مع حلفائها وشركائها في التحالف الدولي وعلى تمسكها بأمن وسيادة العراق".

وأكد لودريان أن "الأولوية يجب أن تٌعطي لخفض التصعيد"، ودعا إلى وقف حلقة العنف".

وشدد لودريان على عزم فرنسا استكمال جهودها لخفض التوترات قائلاً إن بلاده على اتصال دائم مع الأطراف المعنية لحثهم على ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية استكمال الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، في إطار التحالف الدولي مع احترام سيادة العراق.

كان الأمن العراقي أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية، وأن بعض الصواريخ أصاب قاعدة عين الأسد الجوية حيث تتمركز قوات أمريكية غربي البلاد، فيما تتصاعد التوترات مع إعلان إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، عن وقوع أضرار كبيرة في القصف على قاعدة "عين الأسد" في العراق، دون تأكيد من الجانب الأمريكي.

كانت طهران تعهدت باستهداف المواقع العسكرية الأمريكية بالمنطقة عقب اغتيال القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد.