مسؤولون أمريكيون: إيران "تعمدت" عدم ضرب أهداف بشرية

تحدث العديد من المسؤولين الأمريكيين عن أن الصورايخ الإيرانية "أخطأت عن عمد" الأهداف والمواقع التي يتمركز فيها الجنود، أثناء استهدافها القواعد الأمريكية، صباح اليوم.

وبحسب المسؤولين، فإن إيران كانت قادرة على ضرب أماكن تواجد الجنود الأمريكيين، لكنها فضلت عدم استهدافهم بشكل مباشر، وتجنبتهم بشكل مقصود.

وأشار المسؤولون إلى أن إيران كانت تريد إرسال رسالة أو إشارة قوية جدا، بدلا من رد عسكري مباشر، لاحتواء أي رد عسكري أمريكي كبير، في إشارة إلى أنها تبحت عن طريق لتهدئة التوتر في المنطقة، بحسب "سي إن إن".

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الصواريخ التي استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل لم تصب القنصلية، بشكل مباشر، بل أصابت مناطق قريبة جدا منها، على الرغم من أنها قادرة على استهدافها، لكنهم فضلوا عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية كنتيجة للهجمات، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون يقوم في الوقت الحالي بتقييم الأضرار والرد الإيراني، وتقييم الأسلحة المستخدمة في الهجوم، ومدى أثرها على المناطق التي أصابتها.

وبحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية، فإن إيران أرادت القول: "كان بإمكاننا أن نفعل ذلك لكننا لم نفعل".

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن بلادهم منحت إيران "الفرصة للقيام بما يجب عليها فعله"، لكن ليس التصعيد وقتل الأمريكيين.

واعتبر المسؤولون أن الهجمة "خطوة ذكية" من قبل الإيرانيين الذين أثبتوا "أن لديهم المزيد ليخسروه" في حال موت أمريكيين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ البالستية، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس"، اللواء قاسم سليماني" الذي استهدفته أمريكا في غارة بمطار بغداد، قبل أيام.