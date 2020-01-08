ترودو: سأضمن "تحقيقا دقيقا" في حادث تحطم طائرة في إيران

صرح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة ستخاطب شركاء دوليين لضمان التحقيق بتعمق في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيران، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا منهم 63 كنديا.

ونقلت "رويترز" عن ترودو قوله، في بيان، بعد أن قدم تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، قال فيه "حكومتنا ستواصل عملها عن كثب مع الشركاء الدوليين لضمان التحقيق بدقة في حادث التحطم والإجابة على أسئلة الكنديين".

وقال ترودو كذلك إن الحكومة على اتصال مع حكومة أوكرانيا و"تتحدث مع السلطات المعنية والشركاء الدوليين". وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا وطاقم من تسعة أفراد، وذكر أن 32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة.

وأعلن التلفزيون أن الحادث كان نتيجة أعطال فنية غير محددة، فيما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني، إنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.

ويشير موقع فلايت رادار24 لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف، وأنها من طراز بوينج "737-800 إن. جي" وعمرها ثلاثة أعوام فقط.

وقالت شركة الطيران المالكة للطائرة "تمت أحدث صيانة للطائرة في السادس من يناير 2020". وقال متحدث باسم بوينغ إن الشركة تجمع المزيد من المعلومات.

وأعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن تواجد 11 من مواطني أوكرانيا، من بينهم اثنين من الركاب وتسعة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.