ترامب لن يصعد الموقف مع إيران

سيعلن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، في خطاب موجه للشعب الأمريكي، أنه لن يسعى للتصعيد مع إيران بعد هجوم صاروخي على قواعد في العراق، لكنه سيواصل حملة الضغط الأقصى.

ووفق ما نقلته قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة، وحسب مراسلها فإن "الرئيس الأمريكي لن يسعى للتصعيد لكنه سيسعى لمواصلة حملة الضغط الأقصى ضد طهران".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وآخرين. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وبساعة مبكرة من صباح اليوم استهدفت إيران قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية وقاعدة أخرى في أربيل بصةاريخ باليستية، ردا على اغتيال سليماني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم أوقع 80 قتيلا ومئتي مصاب.