مستشار أردوغان يوجه رسالة جديدة إلى مصر ويتحدث عن "المياه المسروقة"

وجهت الرئاسة التركية، رسالة إلى جمهورية مصر العربية، في ظل التوتر الذي تشهده الأجواء بين البلدين، على خلفية إرسال أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة "الوفاق" الوطني في طرابلس، ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وغرد ياسين أقطاي، مستشار الرئاسة التركية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلا: "إذا كانت اليونان وقبرص اليونان وإسرائيل قد سرقت حلمكم في إن تكون مصر هي قاعدة لتصدير الغاز، فإن حكومة تركيا لم تفعل بل ساعدتكم من خلال اتفاقها مع الحكومة الليبية على إعادة المياه الاقتصادية المصرية المسروقة. أليس كذلك؟".

(١) اذا كانت اليونان وقبرص اليونان وإسرائيل قد سرقت حلمكم في ان تكون مصر هي قاعدة لتصدير الغاز فإن حكومة تركيا لم تفعل بل ساعدتكم من خلال اتفاقها مع الحكومة الليبية على إعادة المياه الاقتصادية المصرية المسروقة اليكم .. أليس كذلك؟ pic.twitter.com/p6PQtibbmK — Yasin Aktay (@yaktay) January 8, 2020

وتابع أقطاي "بعيدا عن الاختلافات السياسية، ماذا لو توصلت مصر وتركيا لاتفاق حول المياه الاقتصادية بينهما في شرق المتوسط؟ تخيلوا حجم النفع والخير الذي سيعود على الشعبين الشقيقين؟ هذه دعوة للخبراء الاقتصاديين بطبيعة الحال".

وأضاف أقطاي "على مدار التاريخ كانت مصر وتركيا منابر حضارة ومشاعل نور للمنطقة وللعالم. كم خسر العرب والمسلمون وحتى العالم بسبب الفتن السياسية وسياسة التفرقة والتبعية والتدخل في شؤون الدول وحرمان الشعوب من التعبير عن رأيها. لدينا فرصة للعودة".

٢) بعيدا عن الاختلافات السياسية ماذا لو توصلت مصر وتركيا لاتفاق حول المياه الاقتصادية بينهما في شرق المتوسط.. تخيلوا حجم النفع والخير الذي يعود على الشعبين الشقيقين ؟ هذه دعوة للخبراء الاقتصاديين بطبيعة الحال pic.twitter.com/gNL8onUngL — Yasin Aktay (@yaktay) January 8, 2020

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد قال إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.

٣) على مدار التاريخ كانت مصر وتركيا منابر حضارة ومشاعل نور للمنطقة وللعالم .

كم خسر العرب والمسلمون وحتى العالم بسبب الفتن السياسية وسياسة التفرقة و التبعية والتدخل في شؤون الدول و حرمان الشعوب من التعبير عن رأيها .

لدينا فرصة للعودة pic.twitter.com/1rHoWEvKKw — Yasin Aktay (@yaktay) January 8, 2020

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "وحدات عسكرية تركية بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني"، مشيرا إلى أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، طلب دعما من تركيا في الشهر الماضي بينما تتصدى حكومته لهجوم تشنه قوات حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات والأردن".