ترامب: ننظر كل الخيارات وسنفرض عقوبات إضافية فورية على إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، 8 يناير/كانون الثاني، إن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات إضافية على إيران.

وأشار ترامب في كلمة بالبيت الأبيض إلى أن أمريكا ستواصل النظر في كل الخيارات، وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران.

وقال ترامب في كلمته: "القوة الاقتصادية لأمريكا هي أفضل رادع".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الاضطلاع بدور أكبر في عملية الشرق الأوسط.

وأشار ترامب إلى أن إيران رفعت شعار الموت لأمريكا في اليوم الذي وقع فيها الاتفاق النووي.

وأردف بقوله "لقد تسببت إيران في أضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا وسنفرض عليها المزيد من العقوبات، لقد حان الوقت للدول الموقعة على الاتفاق النووي التخلي عنه من أجل عالم أكثر أمنا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

ومن جانبه، شدد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، صباح اليوم الأربعاء، على أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.

ووصف المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـ"الناجح"، مؤكدا أن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".

بينما قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الأمر يعود الآن للولايات المتّحدة أن توقف التصعيد"، وأكد ظريف، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حسبما نقل التلفزيون الرسمي: "أمريكا ستتلقى ضربات أكثر إيلاما إذا لجأت إلى التصعيد، والأمر يعود لها أن توقف التصعيد معنا وأن تعود لرشدها"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".