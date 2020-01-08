ترامب يعلن أن بلاده لا تحتاج لنفط الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن خياراتنا في الشرق الأوسط أصبحت ممكنة، وأصبحنا لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط، مشددا أن الجيش الأمريكي أعيد بناءه خلال إدارتي والقوات المسلحة أصبحت أقوى من أي وقت سابق.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا من البيت الأبيض للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

وقال ترامب كل جنودنا بخير. وأضاف: أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين.

وتابع الرئيس الأمريكي: "لن نسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأضاف ترامب أن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما).

كما دعا ترامب القوي العالمية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، إلى التخلي عن الاتفاق، والبدء في العمل على اتفاق جديد.

وأشار ترامب إلى أنه "حان الوقت لبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين أن يتخلوا عن فلول خطة العمل المشتركة والاتفاق النووي الإيراني، وأن نعمل معا على عقد صفقة جديدة تجعل العالم أكثر أمانا".

يتبع...