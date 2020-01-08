ترامب: الصواريخ التي ضربتنا بها إيران دفع ثمنها أوباما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا "دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما)".

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا من البيت الأبيض للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق

وقال ترامب كل جنودنا بخير. وأضاف: أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين.

وقال ترامب إن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما).

وتعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مجددا بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وتابع الرئيس الأمريكي: "تدمير داعش الذي هو عدو طبيعي لإيران يصب في مصلحتها ويجب أن نعمل سوية على هذا الأمر وغيرها من الأمور المشتركة".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، "ما دمت رئيسا للولايات المتحدة لن تمتلك إيران السلاح النووي".

وأكد الرئيس الأميركي عدم سقوط أي ضحايا أميركيين أو عراقيين، في الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق فجر اليوم، واقتصار الأضرار على الماديات.

وأضاف "يبدو أن إيران تنسحب وتتلكأ في ردها وهذا في مصلحة الجميع، وسأطلب من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أن يشارك بنشاط أكبر في المهام في الشرق الأوسط".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

President Trump: "Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned, and a very good thing for the world." https://t.co/908Di9e0Ba pic.twitter.com/gWdgWsLZnY — CBS News (@CBSNews) January 8, 2020

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، في بيان صادر عن "البنتاغون"، إن "إيران أطلقت أكثر من ١٢ صاروخا من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق على الأقل".