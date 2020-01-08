ترامب يوجه دعوة إلى إيران ويقول "مستعدون للسلام مع من يبحث عنه"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضرورة العمل على صياغة اتفاق جديد مع إيران، مشددا على أن بلاده مستعدة للسلام "مع من يبحث عنه".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب من البيت الأبيض، للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

وأضاف دونالد ترامب "تدمير داعش الذي هو عدو طبيعي لإيران يصب في مصلحتها، ويجب أن نعمل سويا على هذا الأمر وغيرها من الأمور المشتركة".

وكان الحرس الثوري الإيراني ، أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.