إيران ترد على تصريحات أمين عام حلف الناتو بشان قاسم سليماني

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الأمن سيعود إلى المنطقة بمجرد إنهاء أنشطة القوات الأجنبية فيها والتي يعمل بعضها في إطار حلف الناتو".

وأعربت الخارجية الإيرانية عن "أسف طهران لتحوّل الناتو إلى أداة تبرير تصرفات الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين في تحقيق أهدافهم السياسية الضارة في المنطقة".

وبحسب بيان نشر على موقع الوزارة، أدان عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو "لتبرير اغتيال الشهيد قاسم سليماني"، قائلا إنها "لا تحترم القانون والمبادئ الدولية"، مؤكداً أنه "تخدم حكومة إرهابية واسعة النطاق وهي النظام الأمريكي، الذي لم يحقق في السنوات الأخيرة سوى الدمار والحرب وانعدام الأمن لشعوب المنطقة والعالم".