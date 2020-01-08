الأمين العام للأمم المتحدة يعلن استعداده للوساطة بين إيران وأمريكا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه مستعد للوساطة لحل الأزمة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، إذا طُلب منه ذلك.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء "من حيث المبدأ المساعي الجيدة للأمين العام دائما متاحة، إذا ما طلبها الأطراف".

وقامت إيران فجر اليوم باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش"، وذلك رداً على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني

وأعلن العراق، سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

ومنذ قليل، ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيانا من البيت الأبيض للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

وأكد ترامب عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين أو عراقيين، في الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق فجر اليوم، واقتصار الأضرار على الماديات.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.