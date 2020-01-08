هولندا ترجح توزيع جنودها في العراق إلى دول مجاورة

رجحت وزارة الدفاع الهولندية توزيع بعض من جنودها الذين يدربون القوات العراقية في مهمة تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) على البلدان المجاورة، كما نصحت أمستردام مواطنيها بعدم السفر إلى طهران إلا للضرورة القصوى، معزية السبب إلى التصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخرا.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الهولندية اليوم "الجنود الهولنديون المتواجدين في العراق قد يتم نقلهم إلى دول أخرى لأسباب أمنية"، مشيرة إلى أنه "في المجموع هناك حاليا حوالي خمسين جنديا هولنديا في العراق". ولا تريد وزارة الدفاع تحديد عددهم أو من سيتم نقلهم بالتحديد.



ومن جهة أخرى، قامت وزارة الخارجية الهولندية بتعديل نصيحة السفر لإيران اليوم إلى اللون البرتقالي، والذي يعني أن جميع الرحلات باستثناء الضرورية لا ينصح بها للمواطنين.

وأشار بيان الخارجية إلى أنه "وبسبب التوترات المتزايدة في المنطقة، هناك أيضا عدد أقل من الرحلات الجوية من وإلى طهران، في حال قررت العديد من شركات الطيران، عدم التحليق فوق العراق وإيران".

ويذكر أن هولندا هي جزء من مهمة التحالف الدولي لتدريب القوات العراقية لمحاربة "داعش" الإرهابي. وتمتلك هولندا خمسين جنديا في العراق، موزعين بين أربيل، في الشمال العراقي، حيث يقومون بتدريب القوات العراقية الكردية وفي العاصمة العراقية بغداد.

وقامت إيران، فجر اليوم الأربعاء، باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات أمريكية وذلك رداً على استهداف واشنطن قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، وأعلن العراق، سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقوط أي ضحايا في الهجمات الإيرانية، مؤكدا اقتصار الأضرار على الماديات.