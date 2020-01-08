ستولتنبرغ يؤكد عزم "الناتو" المساهمة بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يانس ستولتنبرغ، على نية الحلف للانخراط والمشاركة في منطقة الشرق الأوسط، وذاك لضمان الاستقرار في المنطقة و "مكافحة الإرهاب، بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الطرفين.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي "أجرى الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، 8 يناير/كانون الأول 2020، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول التطورات في الشرق الأوسط. وناقشا الوضع في المنطقة ودور الناتو".

وأضاف البيان "طلب ترامب من ستولتنبرغ أن يشارك حلف الناتو بشكل أكبر في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، وأمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، جهود تفادي نشوب حرب في المنطقة، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.