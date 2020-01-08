مخابرات غربية: لا دليل على تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران بصاروخ

قال مصدر أمني كندي إن التقديرات الأولية لوكالات المخابرات الغربية تشير إلى أن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في إيران، اليوم الأربعاء، لم تسقط جراء تعرضها لصاروخ.

وحسب "رويترز" أضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الوكالات تعتقد أن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 تعرضت لعطل فني.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية، أعلنت أن "الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737، سقطت بعد دقائق من اقلاعها من مطار "الخميني".

كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذلك، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة من الإيرانيين وهناك 9 من الطاقم كانوا على متنها.

وأشار موقع فلايت رادار24 لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف، وأنها من طراز بوينغ 737-800 إن. جي وعمرها ثلاثة أعوام فقط.

وقالت شركة الطيران المالكة للطائرة "تمت أحدث صيانة للطائرة في السادس من يناير/ كانون الثاني 2020". وقال متحدث باسم بوينغ إن الشركة تجمع المزيد من المعلومات.