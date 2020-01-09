بريطانيا وكندا تؤكدان ضرورة عدم التصعيد بعد هجمات صاروخية إيرانية

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستين ترودو، الأربعاء، الحاجة إلى وقف فوري للتصعيد من كافة الأطراف في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون ونظيره الكندي جاستين ترودو بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء: "العمل سويا ومع شركاء دوليين لضمان عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي"، بحسب "رويترز".

كما قدم جونسون التعازي في الكنديين الذين فقدوا أرواحهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران اليوم مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وقامت إيران فجر الأربعاء باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وأعلن العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.