مأساة رضيع... ولد على قارب الموت وتوفي فيه

توفي رضيع وُلد على متن قارب كان يقل مهاجرين من أفريقيا إلى جزر كناري خلال الرحلة.

وكان المولود الذكر بين 43 شخصا داخل قارب مطاطي تم العثور عليه على بعد نحو 15 ميلا بحريا قبالة مدينة أريثيفي في جزيرة لانثاروتي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مسؤولون في أجهزة الطوارئ، إن سبب وفاة الرضيع لم تتضح بعد، مشيرة إلى أنه تم نقل الأم وسيدة أخرى حامل، وطفل في الثانية عشرة يعاني انخفاضا في مستوى السكر في الدم.

وأوضحت عناصر الإنقاذ أن القارب الذي كان يقل أشخاصا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خمسة منهم قصّر.

وذكرت إحصائيات أن العام الماضي دخل أكثر من 32 ألف شخص إلى إسبانيا برا وبحرا.

وانخفض عدد الأشخاص الذين عبروا مضيق جبل طارق بشكل كبير، لكن لا يزال هناك تزايد ملحوظ في عدد الواصلين إلى جزر كناري، حيث وصل 2698 شخصا العام الماضي، ما يعادل ضعف عدد الواصلين عام 2018.

ووصل 127590 شخصا إلى أوروبا، العام الماضي، أكثر من 80 بالمئة منهم بحرا، بحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية، كما توفي 1291 آخرون أو فقدوا في البحر.