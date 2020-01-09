الرئيس الأوكراني يعلق على كارثة طائرة "بوينغ" في إيران

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى انتظار نشر تقرير المحققين في كارثة طائرة "بوينغ" التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في إيران.

وشدد الرئيس زيلينسكي على ضرورة الامتناع عن وضع احتمالات للكارثة قبل نشر تقرير أولي عن أسباب الحادث.

وتحطمت طائرة بوينغ الأوكرانية في صباح الأربعاء أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان.

وأشار زيلينسكي في بيان بثه على موقع "تلغرام" إلى وجود وفرة من الروايات عن أسباب الحادث، وشدد على ضرورة الامتناع عن نشر المعلومات غير المؤكدة والفرضيات قبل أن ينشر المحققون تقريرا أوليا على الأقل.