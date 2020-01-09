المرشد الإيراني ينشر صورة لـ"صفعة على وجه ترامب"

نشر موقع المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، صورة تعبيرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى وجهه آثار صفعة.

وتأتي الصورة للدلالة على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران، على قواعد عسكرية أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، في بيان صادر عن "البنتاغون"، إن "إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، على الأقل".

Ayat Khamenei’s website publishes poster of Trump w/ marks of 5 missiles similar to a slap on his face. It reads: Just a slap, revenge is another matter, they recieved a slap last night, this military op doesn’t compensate that issue, it’s important to end #US presence in region. pic.twitter.com/7vSYqT8pyi — Fereshteh Sadeghi فرشته صادقی (@fresh_sadegh) January 8, 2020

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.