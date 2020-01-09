مسؤول صيني يزور واشنطن للتوقيع على الجزء الأول من الصفقة التجارية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فنغ، اليوم الخميس، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، سيقوم بزيارة للولايات المتحدة، في الفترة من 13 إلى 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، للتوقيع على الجزء الأول من الصفقة التجارية.

بكين - سبوتنيك. وقال فنغ، خلال إيجاز صحفي: "بناء على دعوة من الجانب الأمريكي، سيتوجه نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، ليو خه، إلى واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 كانون الثاني/ يناير، على رأس الوفد المعني بالقضايا التجارية والاقتصادية، للتوقيع على الجزء الأول من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة".

وأعلنت الصين والولايات المتحدة، يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التوصل إلى اتفاق على نص الجزء الأول من الاتفاقية التجارية، التي تتضمن عدم فرض رسوم جديدة والتي كان ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ في 15 كانون الأول/ ديسمبر.

وسبق للممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتيسر، أن قال إن التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيتم في أوائل كانون الثاني/ يناير 2020.