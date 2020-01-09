مستشار خامنئي: المخابرات الأمريكية والموساد وراء اغتيال سليماني ورفاقه

أعلن اللواء يحي صفوي، مستشار المرشد الأعلى لإيران، أن المخابرات الأمريكية والموساد هم من اقترحوا عملية اغتيال الجنرال سليماني ورفاقه.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن صفوي قوله: "العملية الإرهابية التي أدت إلى شهادة سليماني وأبو مهدي المهندس تؤكد هزيمة الاستراتيجية الأمريكية في غرب أسيا"، مضيفا "إنهم نفذوا عمليات جبانة وإرهابية خارجة عن الشرع والقانون الدولي وأثارت الرأي العام لشعوب العالم والمنطقة والرأي العام للشعب الأمريكي والنخبة ضد الإدارة الأمريكية وسياستها الخارجية".

وأكد صفوي على أن "المخابرات الأمريكية والموساد هم من اقترحوا عملية اغتيال الجنرال سليماني ورفاقه".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قُتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".