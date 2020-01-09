الحرس الثوري: أمريكا لم تنتصر على إيران ولو لمرة واحدة

أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية هو جزء من قوة، مؤكدا عدم وجود دولة لديها القدرة لفعل ذلك أمام أمريكا.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" عن العميد قوله: "كان الهجوم الصاروخي جزءا من قوة الحرس الثوري"، مضيفا أنه "لا يمكن لأمريكا أن تقول إنها انتصرت على إيران ولو لمرة واحدة، فأمريكا هي محور الشر في العالم".

وتابع: "نقف أمام الأعداء ونرد عليهم بينما لا توجد دولة لديها القدرة على فعل ذلك أمام أمريكا أو أن تظهر إرداتها أمام الولايات المتحدة، لم تقدم أي دولة على إجراء كبير مع أمريكا كالذي فعلناه، فقد قصفنا قلب القاعدة الأمريكية في العراق بعشرات الصواريخ، ولم يتمكنوا من فعل أي خطأ معنا".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء الفائت، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وأتى الهجوم الإيراني عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.