قائد "فيلق القدس" يوجه رسالة للمرشد: وجهنا أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم

قال إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني وجه رسالة إلى المرشد الإيراني علي الخامنئي، قال فيها إنهم "وجهوا أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم (أمريكا)".