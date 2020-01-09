الرئيس الياباني بصدد زيارة عدد من دول الخليج

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، يستعد للقيام بجولة من الزيارات الرسمية على العديد من دول الخليج العربية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون ​اليابان​ية أن رئيس الوزراء ​شينزو آبي​ سيمضي في خططه في مطلع الأسبوع للقيام بزيارات رسمية إلى كل من ​المملكة العربية السعودية​ وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وتعد زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى المنطقة الخليجية هي الأولى من نوعها، حيث لم يتسن سابقا لأي مسؤول ياباني زيارة الدول الخليجية منذ سنوات عدة.

وكانت السلطات اليابانية قد أكدت سابقا أنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في ​الشرق الأوسط​ لضمان سلامة سفنها على الرغم من تصاعد التوترات بعد مقتل الجنرال الإيراني ​قاسم سليماني​ بضربة أمريكية.