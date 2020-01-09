مسؤول أوكراني يكشف خسائر بلاده بسبب إطلاق "التيار التركي"

أعلن المدير العام لمشغل محطة ترانزيت الغاز الأوكرانية، سيرغي ماكوغون، اليوم الخميس، أن أوكرانيا ستخسر 450 مليون دولار سنويًا بسبب إطلاق "التيار التركي".

كييف - سبوتنيك. وقال ماكوغون، رداً على أسئلة الصحفيين حول الخسائر التي قد تتعرض لها أوكرانيا بسبب إطلاق " التيار التركي ": "لا يمكن أن يسمى ذلك بخسائر، إنه نقص في الإيرادات. نحن نقدره بحوالي 450 مليون دولار في السنة... نحن ببساطة لن نربح هذه الأموال".

وأقيم حفل إطلاق "التيار التركي"، يوم أمس الأربعاء، في إسطنبول بمشاركة رؤساء روسيا وتركيا وصربيا، فلاديمير بوتين وطيب أردوغان وألكسندر فوتشيتش، بالإضافة إلى رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف.

ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" يتضمن بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. وخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.